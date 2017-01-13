الأمن يعتقل الناشطين الخلايلة والعسوفي في الزرقاء

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قالت مصادر مقربة من الناشط فلاح الخلايلة إن الأجهزة الأمنية استدعته للتحقيق معه حول منشورات قام بنشرها عبر صفحته عالفيس بوك، ولم يفرج عنه لغاية الآن.

الزرقاء- علاء الذيبقالت مصادر مقربة من الناشط فلاح الخلايلة إن الأجهزة الأمنية استدعته للتحقيق معه حول منشورات قام بنشرها عبر صفحته عالفيس بوك، ولم يفرج عنه لغاية الآن.



وأضافت المصادر أن الخلايلة نشر عدة منشورات عديدة من أهما ضرورة مكافحة الفساد وجلب مطلوبين للقضاء الأردني.





وكان الخلايلة اعتقل عدة مرات على خلفية نشاطه الحراكي ومشاركته بالمسيرات والوقفات الاحتجاجية، كما صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين، واعترض على الحكم الصادر بحقه.





وعلى صعيد آخر قال القائمون على صفحة الناشط الدكتور عمر العسوفي ان اتصالا من جهة أمنية ابلغه ضرورة مراجعتهم، وعند ذهابه تم التحفظ عليه ، ولم يفرج عنه.





ونوهت صفحته عالفيس بوك ان ذوو العسوفي لا يعرفون عنه شيء للان، مطالبين الافراج عنه باسرع وقت ممكن.





وكان العسوفي احد المرشحين على قائمة التحالف الوطني للاصلاح في الزرقاء ولم يحالفه حظ النجاح.





وارتفع عدد المعتقلين لغاية هذه اللحظة الى اربع معتقلين بعد اعتقال كلا من اللواء المتقاعد محمد العتوم وحسام العبداللات.