الأجهزة الأمنية تعتقل اللواء المتقاعد محمد العتوم

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اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء أمس الخميس اللواء المتقاعد الدكتور محمد عبد الكريم العتوم بعد استدعائه وطلبه بناء على اتصال هاتفي .



وفي اتصال هاتفي مع شقيقه بيّن لـ السبيل أنّ الأجهزة الأمنية اتصلت هاتفيا به عند المغرب وذهب بناء على طلبهم ، ثم أبلغوا زوجته باعتقاله في ساعات متأخرة من الليل . السبيل ـ نصر العتوماعتقلت الأجهزة الأمنية مساء أمس الخميس اللواء المتقاعد الدكتور محمد عبد الكريم العتوم بعد استدعائه وطلبه بناء على اتصال هاتفي .وفي اتصال هاتفي مع شقيقه بيّن لـ السبيل أنّ الأجهزة الأمنية اتصلت هاتفيا به عند المغرب وذهب بناء على طلبهم ، ثم أبلغوا زوجته باعتقاله في ساعات متأخرة من الليل .

ودعت النائب هدى العتوم المواطنين في جرش للاجتماع الطارئ هذا اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب أمام مسجد النور في بلدة سوف للتباحث في أمر اعتقال الدكتور العتوم .



جدير بالذكر أنّ اللواء المتقاعد العتوم كان يعمل ضابطاً في المخابرات العامة ويعتبر الناطق الرسمي باسم تيار المتقاعدين العسكريين .

