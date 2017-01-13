الأجهزة الأمنية تعتقل اللواء المتقاعد محمد العتوم
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اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء أمس الخميس اللواء المتقاعد الدكتور محمد عبد الكريم العتوم بعد استدعائه وطلبه بناء على اتصال هاتفي .
وفي اتصال هاتفي مع شقيقه بيّن لـ السبيل أنّ الأجهزة الأمنية اتصلت هاتفيا به عند المغرب وذهب بناء على طلبهم ، ثم أبلغوا زوجته باعتقاله في ساعات متأخرة من الليل .
ودعت النائب هدى العتوم المواطنين في جرش للاجتماع الطارئ هذا اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب أمام مسجد النور في بلدة سوف للتباحث في أمر اعتقال الدكتور العتوم .
جدير بالذكر أنّ اللواء المتقاعد العتوم كان يعمل ضابطاً في المخابرات العامة ويعتبر الناطق الرسمي باسم تيار المتقاعدين العسكريين .
جدير بالذكر أنّ اللواء المتقاعد العتوم كان يعمل ضابطاً في المخابرات العامة ويعتبر الناطق الرسمي باسم تيار المتقاعدين العسكريين .
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