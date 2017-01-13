وفاة سيدة و5 اصابات في حادث تدهور بالكرك

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في حين تم التعامل مع (390) حالة مرضية مختلفة .

وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية .



السبيل- تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (136) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (99) إصابة ووفاة سيدة في الكرك.في حين تم التعامل مع (390) حالة مرضية مختلفة .وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية .

وفاة سيدة وإصابة خمسة آخرين اثر حادث تدهور في الكرك

توفيت سيدة تبلغ من العمر (40) عاماً وأصيب خمسة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة خنيزيرة، حيث قامت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الصافي الحكومي ، وحالة المصابين العامة متوسطة.

إصابة (3) أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة مادبا

أصيب (3) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين في منطقة الفيصلية ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني مادبا بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى النديم الحكومي ، وحالتهم العامة متوسطة .



إصابة (3) أشخاص اثر حادث تدهور في محافظة اربد

تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني اربد مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة نزول وادي الغفر، نتج عن الحادث إصابة (3) أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، وحالتهم العامة متوسطة.



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إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي

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