المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي

Tweet السبيل- (بترا)- يكون الطقس نهار اليوم الجمعة باردا نسبياً في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول، ومائلا للدفء في الاغوار والبحر الميت، مع ظهور كميات من الغيوم منخفضة الارتفاع خاصة في شمال ووسط المملكة وفرصة ضعيفة اثناء النهار لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفي المساء والليل تكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت،مع ظهور الغيوم المنخفضة الارتفاع، الرياح خفيفة متغيرة الإتجاه، ويتشكل الصقيع في ساعات ما بعد منتصف الليل فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية، وقد تشمل أجزاء من الأغوار الشمالية.



وبحسب دائرة الأرصاد الجوية تغطي سماء المملكة يوم غد السبت كميات من الغيوم المتوسطة والعالية الارتفاع واعتبارا من ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة ويتوقع باذن الله سقوط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة قد تكون أثناء الليل غزيرة خاصة في جنوب وشرق المملكة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في جنوب وشرق المملكة.



درجات الحرارة في عمان خلال الثلاثة أيام المقبلة من 4 الى 13 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 4 الى 13 وفي المناطق الوسطى من 5 الى 12 وفي المناطق الجنوبية من درجة واحدة الى 15 درجة وفي العقبة من 10 الى 20 درجة مئوية.

