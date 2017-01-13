المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي
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وبحسب دائرة الأرصاد الجوية تغطي سماء المملكة يوم غد السبت كميات من الغيوم المتوسطة والعالية الارتفاع واعتبارا من ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة ويتوقع باذن الله سقوط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة قد تكون أثناء الليل غزيرة خاصة في جنوب وشرق المملكة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في جنوب وشرق المملكة.
درجات الحرارة في عمان خلال الثلاثة أيام المقبلة من 4 الى 13 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 4 الى 13 وفي المناطق الوسطى من 5 الى 12 وفي المناطق الجنوبية من درجة واحدة الى 15 درجة وفي العقبة من 10 الى 20 درجة مئوية.
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