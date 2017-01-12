سيدة تتنازل لمحتال عن بيتها مقابل استخراج ذهب مدفون

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دفعت الرغبة بالثراء السريع سيدة في الزرقاء الى التنازل عن ملكية بيتها لمحتال أوهمها بوجود ذهب مدفون تحت فناء المنزل. وبين مصدر أمني مسؤول بأن الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة محافظة الزرقاء تحقق بملابسات احتيال شخصين على سيدة تنازلت لأحدهما عن منزلها لقاء قيامه باستخراج ذهب مدفون.

السبيل- بترادفعت الرغبة بالثراء السريع سيدة في الزرقاء الى التنازل عن ملكية بيتها لمحتال أوهمها بوجود ذهب مدفون تحت فناء المنزل. وبين مصدر أمني مسؤول بأن الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة محافظة الزرقاء تحقق بملابسات احتيال شخصين على سيدة تنازلت لأحدهما عن منزلها لقاء قيامه باستخراج ذهب مدفون.



وأوضح ان أحد المحتالين أوهم سيدة بوجود ذهب مدفون في بيتها، لكنه، وحسب زعمه "مرصود" ويحتاج الى فك طلاسمه لاستخراج الذهب المدفون من قبل احد المشعوذين كان قد احضره برفقته.



وفي التفاصيل: حصل المتهمان في البداية على أموال من السيدة لشراء مواد لفك طلاسم "الذهب المرصود"، كي يتمكنا من استخراجه، وأقنعاها بضرورة التنازل عن منزلها لصالح المشعوذ حتى يتمكن من استخراج الذهب بطريقة أسهل وأسرع.



وتابع المصدر: وما لبث المتهمان ان لاذا بالفرار بعد أن تنازلت السيدة عن ملكية بيتها، فيما قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهما ومباشرة التحقيق معهما، وتوديعهما الى القضاء