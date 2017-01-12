رفع اعداد حجاج الأردن 20 %

السبيل- (بترا)- اعلن وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات ان وزارة الحج السعودية وافقت على رفع اعداد الحجاج الاردنيين بنسبة 20 بالمائة لموسم الحج القادم 1438. جاء ذلك خلال زيارة عمل للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحث خلالها سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شؤون الحج. وقال ان وزارة الحج السعودية وافقت على رفع نسبة حجاج الاردن بنسبة 20 بالمائة، وستقوم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بزيادة اعداد الحجيج للموسم المقبل وفقا لهذا القرار. واكد عربيات في تصريح صحفي اليوم، اهمية تغيير موقع الحجاج الاردنيين في منطقة "منى" الى موقع افضل، ووعد الجانب السعودي بدراسة الامر والعمل على تغيير الموقع، مؤكدا ان هذا الاتفاق سينعكس بالراحة الايجابية على حجاج المملكة هذا العام. وقال عربيات ان الوزارة ستعمل على تلافي اي ملاحظات قد ترد من قبل وزارة الحج السعودية بخصوص حجاج البعثة الاردنية. من جهته اكد وزير الحج السعودي محمد بن صالح ان كوادر وزارة الحج لم تسجل اي ملاحظة على بعثة الحج الاردنية، وانها كانت من افضل بعثات الحج التي شاركت بموسم الحج الماضي. واضاف ان وزارة الحج رصدت تقديم وزارة الاوقاف الاردنية خدمات جديدة ومميزة للحجاج الاردنيين لم تقدم مثلها في السنوات السابقة، ولأول مرة يتم تقديم مثل هذه الخدمات ما يعتبر تطورا كبيرا في عمل الوزارة ورعايتها للحجاج الاردنيين. بدوره شكر الدكتور عربيات حكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود المميزة التي تبذلها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وقال ان رفع الطاقة الاستيعابية لحجاج موسم عام 1438 هـ يعطي الفرصة للمزيد من المسلمين لأداء هذه الفريضة.