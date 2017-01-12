ماذا تمنى النائب العام بدبي لقاتل الطفل الأردني عبيدة
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وقال النائب العام عقب حجز محكمة استئناف دبي القضية للحكم في 22 يناير الجاري، بحسب ما نشر موقع "هنا الامارات": ” إن دم الطفل عبيدة في رقبتنا، ولن تقبل النيابة العامة بحكم غير الإعدام “.
تعليقات الحميدان جاءت ، عقب جلسة محكمة الاستئناف وتداول محامي الدفاع لجملة وردت في التقرير الطبي مضمونها أن ” المتهم يعاني من شخصية معادية للمجتمع” في محاولة للإيحاء بأنه يعاني من مرض نفسي، قد يخفف عنه الحكم.
وقال الحميدان: سنتابع القضية في إجراءات التقاضي كافة، وفق ما يمنحنا إياه القانون، وسنتابعها إلى التمييز، وحتى لحظة تنفيذ الحكم.
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