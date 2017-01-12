ماذا تمنى النائب العام بدبي لقاتل الطفل الأردني عبيدة

Tweet السبيل - أكد النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان أنه لن يهدأ له بال حتى يُنفذ حكم الإعدام في قاتل الطفل الأردني عبيدة.



وقال النائب العام عقب حجز محكمة استئناف دبي القضية للحكم في 22 يناير الجاري، بحسب ما نشر موقع "هنا الامارات": ” إن دم الطفل عبيدة في رقبتنا، ولن تقبل النيابة العامة بحكم غير الإعدام “.



تعليقات الحميدان جاءت ، عقب جلسة محكمة الاستئناف وتداول محامي الدفاع لجملة وردت في التقرير الطبي مضمونها أن ” المتهم يعاني من شخصية معادية للمجتمع” في محاولة للإيحاء بأنه يعاني من مرض نفسي، قد يخفف عنه الحكم.



وقال الحميدان: سنتابع القضية في إجراءات التقاضي كافة، وفق ما يمنحنا إياه القانون، وسنتابعها إلى التمييز، وحتى لحظة تنفيذ الحكم.