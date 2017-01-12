بدء انتاج البطاطا من الغور الشمالي

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قال نقيب تجار ومنتجي الخضار والفواكه سعدي ابو حماد ان أسعار البطاطا ستبدأ بالانخفاض عقب دخول الانتاج من مناطق الاغوار الشمالية بداية الأسبوع المقبل. السبيل - بتراقال نقيب تجار ومنتجي الخضار والفواكه سعدي ابو حماد ان أسعار البطاطا ستبدأ بالانخفاض عقب دخول الانتاج من مناطق الاغوار الشمالية بداية الأسبوع المقبل.



وقال ابو حماد في تصريح لـ (بترا) اليوم الخميس، إن سبب ارتفاعها خلال الفترة الحالية يعود إلى قلة العرض، بعد أن قام التجار بتوريد الكميات المخزونة لديهم وبالتالي اصبح هناك نقص وارتفاع في الاسعار .



وفي سياق اخر، قال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين، إن الفنيين العاملين في مكتب الوزارة في السوق المركزي منعوا دخول نحو 100 طن من البطاطا المحلية لعدم مطابقتها للمواصفات .



ودعت الوزارة المزارعين إلى ضرورة التقيد بالمواصفات الفنية لمنتجاتهم، وادخال نوعيات جيدة وخالية من الاتربة للحصول على أسعار عادلة وذلك للمحافظة على سمعة وجودة المنتج الاردني.