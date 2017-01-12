سحب عالية تغطي سماء المملكة وصقيع بالمناطق الصحراوية

Tweet





السبيل- ترتفع، يوم الأربعاء، درجات الحرارة بصورة طفيفة، مع بقائها قريبة من مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام، بمشيئة الله، كما تغطي كميات من السحب العالية سماء المملكة. السبيل- ترتفع، يوم الأربعاء، درجات الحرارة بصورة طفيفة، مع بقائها قريبة من مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام، بمشيئة الله، كما تغطي كميات من السحب العالية سماء المملكة.



وتكون الأجواء باردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في بقية المناطق



وتكون الرياح صباحا جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.



أمّا ليلاً، فيتوقع بمشيئة الله أن تستمر الأجواء الباردة ليلًا في عموم المناطق، وأن تكون باردة جدًا فوق الجبال العالية والمناطق الصحراوية، حيث يحتمل أن تكون درجات الحرارة حول الصفر المئوي، وبالتالي هناك احتمال لتشكل الصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر وتشكل الضباب الخفيف فوق الجبال العالية.

