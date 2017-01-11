إطلاق نار يقطع الكهرباء عن الجفر

Tweet



أدى إطلاق أعيرة نارية مساء اليوم الأربعاء في منطقة الجفر، إلى انقطاع التيار الكهربائي، بحسب بيان لشركة توزيع الكهرباء.

السبيل - بتراأدى إطلاق أعيرة نارية مساء اليوم الأربعاء في منطقة الجفر، إلى انقطاع التيار الكهربائي، بحسب بيان لشركة توزيع الكهرباء.



وقال مدير كهرباء معان المهندس محمد المزايدة إن كوادرالشركة وبعد أن قامت بتفتيش الخط الكهربائي في الجفر، تبين أن الخط تعرض لإطلاق أعيرة نارية من قبل مجهولين في منطقة وادي أبو خشارف بالقرب من الجفر.



وأضاف المزايدة أن الشركة تقوم الآن بالإجراءات اللازمة لإصلاح الخط، مشيراً إلى أنها قامت بإبلاغ محافظ معان عن الحادثة وكذلك مدير القضاء، ومختلف الاجهزة المعنية.



وتابع قائلا ان الحالة تكررت في الأعوام القليلة الماضية، "لكن أي إجراءات لم تتخذ حتى الآن"، رغم العديد من المخاطبات والشكاوى التي تقدمت بها الشركة، مؤكداً أن مثل تلك الأعمال فضلاً عن الضرر الذي يمكن أن تلحقه بمعدات الشركة واستنزاف جهودها ومواردها بإصلاح أعطال مفتعلة، ستؤدي بالنهاية إلى إلحاق الضرر بالمواطنين.





