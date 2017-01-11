والد أصغر أسير أردني يؤكد اعتصامه أمام مجلس النواب الأحد

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أكد والد الأسير الأردني محمد مهدي سليمان أنه ينوي الاعتصام أمام مجلس النواب الأردني يوم الأحد القادم الساعة التاسعة صباحا لمطالبتهم بالتدخل لمنحه الحق القانوني والمشروع في زيارة ابنه محمد، بحسب موقع فريق دعم الأسرى الإعلامي (فداء).

السبيلأكد والد الأسير الأردني محمد مهدي سليمان أنه ينوي الاعتصام أمام مجلس النواب الأردني يوم الأحد القادم الساعة التاسعة صباحا لمطالبتهم بالتدخل لمنحه الحق القانوني والمشروع في زيارة ابنه محمد، بحسب موقع فريق دعم الأسرى الإعلامي (فداء).



وناشد سليمان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الشعب الأردني بمساندته والوقوف معه، كما هدد بالدخول في اعتصام وإضراب عن الطعام والدواء والمدعمات أمام وزارة الخارجية الأردنية في حال لم تستجب مطالبه.



يذكر أن الأسير محمد مهدي هو أصغر أسير أردني واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 15 / 3 / 2013 بتهمة إلقاء الحجارة على مستوطنين صهاينة وحكم بالسجن مدة 15 عاما











