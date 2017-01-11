تعليق اعتصام اولياء أمور الطلبة الدارسين بالخارج
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وكان عدد من اولياء الامور نفذوا اعتصاما اليوم الاربعاء امام مجلس النواب اليوم الاربعاء اعتراضا على قرارات وزارة التربية والتعليم بخصوص ابنائهم.
وبين النائب الشرفات انه توصل مع ممثلي اهالي الطلبة المعتصمين الى صيغة توافقية تكفل خلالها تعليق اعتصامهم لمطلع الاسبوع المقبل. وقال انه سيدعو الذنيبات إلى لقاء الاحد المقبل بحضور رؤساء لجنتي التربية والقانونية النيابيتين وعدد من الممثلين عن اهالي الطلبة بهدف الاستماع لوزير التربية حول عدد من القضايا التي تمسهم ولاسيما تلك المتعلقة بعدم اعتراف الوزارة بالشهادات الدراسية التي يحملها ابناؤهم وجملة من المبررات التي كانت الوزارة اعلنتها سابقا ولاسيما الاختلاف على بلد الاقامة التي بنت عليها قرارها محل النقاش.
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