تعليق اعتصام اولياء أمور الطلبة الدارسين بالخارج

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السبيل- (بترا)- توصل مساعد رئيس مجلس النواب النائب صوان الشرفات الى تعليق اعتصام اولياء امور طلبة المراحل الاساسية الدارسين بالخارج وخصوصا من حملة الشهادة الثانوية لمطلع الاسبوع المقبل لحين الالتقاء بنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات بهدف الوصول معه لحلول ترضي الاطراف كافة.



وكان عدد من اولياء الامور نفذوا اعتصاما اليوم الاربعاء امام مجلس النواب اليوم الاربعاء اعتراضا على قرارات وزارة التربية والتعليم بخصوص ابنائهم.



وبين النائب الشرفات انه توصل مع ممثلي اهالي الطلبة المعتصمين الى صيغة توافقية تكفل خلالها تعليق اعتصامهم لمطلع الاسبوع المقبل. وقال انه سيدعو الذنيبات إلى لقاء الاحد المقبل بحضور رؤساء لجنتي التربية والقانونية النيابيتين وعدد من الممثلين عن اهالي الطلبة بهدف الاستماع لوزير التربية حول عدد من القضايا التي تمسهم ولاسيما تلك المتعلقة بعدم اعتراف الوزارة بالشهادات الدراسية التي يحملها ابناؤهم وجملة من المبررات التي كانت الوزارة اعلنتها سابقا ولاسيما الاختلاف على بلد الاقامة التي بنت عليها قرارها محل النقاش.