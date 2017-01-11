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الأربعاء 11 كانون الثاني 2017

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بالصور.. 6 إصابات في انفجار محول سخان شمسي بالزرقاء

بالصور.. 6 إصابات في انفجار محول سخان شمسي بالزرقاء
السبيل- علاء الذيب

أصيب اليوم الأربعاء ستة أشخاص بجروح اثر انفجار محول "سلندر" سخان شمسي على سطح أحد المجمعات التجارية في منطقة الزرقاء الجديدة.

وبين مدير دفاع مدني الزرقاء العميد عدنان ابوجسار أن السخان الشمسي حين يكون فارغا من المياه مع استمرار المحول "السلندر" بالعمل، فان ذلك يؤدي الى انفجاره، وهذا ما حصل على سطح المجمع التجاري، مشيرا الى ان الخسائر مادية.

وقال ان كوادر الدفاع المدني نقلت المصابين الى مستشفيات الزرقاء لتلقي العلاج، واصاباتهم بسيطة.















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