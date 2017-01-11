شاهد.. كيف تعهد ''عتال'' بحل مشكلة عجز الموازنة؟

وأكد طه خضر محمد الذي يعمل عتالا في جمرك عمان أن اتخاذ إجراءات حازمة لوقف التهريب كفيل بتأمين مبلغ نصف مليار دينار سنويا.ويعدّ طه وجها مألوفا في أروقة البرلمان إذ أنه يراجع مكاتب النواب منذ مجلس النواب السادس عشر لإيجاد حلّ لقضية عمال جمرك عمان.وطالب نواب كثر تحت قبة البرلمان بإيجاد حلّ لقضية عمال التحميل والتنزيل في جمرك عمان الذين تضرروا جراء طرح دائرة الجمارك عطاء التحميل على شركة خاصة.وطالب طه الحكومة أن تستفيد من تجربة ماليزيا التي حولت عجز موازنتها العامة إلى فائض ماليا وداعيا رئيس الوزراء إلى إجراء حوارات مع المواطنين وأن لا يضم مركبه عشرات المركبات.