بالفيديو .. النائب الزعبي ينفي دعوته لـ''تشليح'' المواطن
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
قال النائب فواز الزعبي أن هناك من تربصوا به وأخرجوا الكلام خلال الاجتماع مع وزير المالية عن سياقه وأن ما قاله بالحرف هو :"ما ظل علينا إلا صندوق النقد الدولي يشلح المواطن".
وأضاف الزعبي خلال فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: بإمكان الحكومة أن ترفع الإعفاءات عن الشقق ذات مساحة 150 متر وأن تعفي الشقق 90 متر من الضريبة لخدمة ذوي القطاع المحدود، كذلك يمكن أن يتم دمج الهيئات المستقلة.
يذكر أن الأردنيين تفاعلوا بشكل غاضب على ما ورد على لسان النائب الزعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يحتفظ هاشتاق #حكومة_التشليح بالصدارة كأعلى الوسوم تفاعلاً في الأردن منذ مساء أمس الثلاثاء.
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق