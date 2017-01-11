علمياً.. هل اقترب طلوع الشمس من مغربها؟

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السبيل - مؤمنة معاليقال الدكتور زغلول النجار استاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية أن الذي سيؤدي لطلوع الشمس من مغربها هو تباطئ بسرعة دوران الأرض حول محورها وأن هذا التباطئ يحصل حاليا بمعدل جزء من الثانية في كل قرن، مشيراً إلى أن الأرض ستتعرض لاضطراب شديد سيجبرها على تغيير اتجاه دورانها وحينها ستطلع الشمس.ونفى الدكتور النجار خلال حديثه لـ"حياة اف ام" والذي رصدته السبيل ما يتم تداوله عبر بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي حول اقتراب طلوع الشمس من مغربها بسبب تصارع في حركة القطبين المغناطيسيين، مشيراً إلى أن هذا التصارع موجود وينذر بكارثة لن تحدث الآن، وهي الانقلاب المغناطيسي؛ والتي حدثت في الأرض مرات كثيرة قبل خلق الانسان، موضحاً أنه ومع كل عملية انقلاب مغناطيسي تحدث كوارث أرضية هائلة وقد رجح بعض العلماء أن اندثار الحياة القديمة كان لهذا السبب، لكن هذا الانقلاب لا يتسبب بطلوع الشمس من مغربها كما يتحدث البعض.