الذنيبات يلمح لموعد إعلان نتائج "التوجيهي"

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قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إن استعداد الطلبة للامتحانات بالشكل المطلوب هو الذي جعل الأسئلة تبدو سهلة وميسرة للحل، مشيراً إلى أن جميع الأسئلة من المنهاج، وهذا العام كان التوجيهي "الأكثر تميزاً"، وعدد المخالفات المسجلة أقل بكثير من الأعوام السابقة.

السبيل - مؤمنة معاليقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إن استعداد الطلبة للامتحانات بالشكل المطلوب هو الذي جعل الأسئلة تبدو سهلة وميسرة للحل، مشيراً إلى أن جميع الأسئلة من المنهاج، وهذا العام كان التوجيهي "الأكثر تميزاً"، وعدد المخالفات المسجلة أقل بكثير من الأعوام السابقة.



وألمح الذنيبات خلال حديثه لـ"حياة اف ام" اليوم الأربعاء إلى أن نتائج التوجيهي ستصدر فور الانتهاء من التدقيق والتصحيح، مرجحاً أن تكون في نفس موعد صدورها العام الماضي للدورة الشتوية أو قبلها بيوم أو بعدها بيوم، مشيراً إلى أن نشوء الظروف الجوية معيقة كتساقط الثلوج وجهود التصحيح هي المتحكمة في موعد النتائج.



يذكر أن نتائج الدورة الشتوية للعام الماضي 2016 صدرت في الثامن من فبراير/ شباط.