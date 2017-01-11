استمرار برودة الطقس بأغلب مناطق المملكة

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السبيل- يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار اليوم، مع استمرار الطقس بارداً نسبياً في عموم المناطق، وبارداً فوق الجبال، بحسب موقع "طقس العرب". السبيل- يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار اليوم، مع استمرار الطقس بارداً نسبياً في عموم المناطق، وبارداً فوق الجبال، بحسب موقع "طقس العرب".

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مختلف مدن المملكة بين 13 - 2 درجة مئوية، وفي خليج العقبة والبحر الميت بين 21 - 16 درجة مئوية.

وتكون الأجواء مستقرّة وغالباً صافية بوجه عام، والرياح مُتغيرة الاتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بوجه عام، وغالباً صافية، وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

وتوقع "طقس العرب" أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار غد، مع بقائها قريبة من مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.

وتكون الأجواء مُشمسة بوجه عام، وباردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في بقية المناطق، وتكون الرياح متغيرة الإتجاه خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

