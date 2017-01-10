رسالة وداعية من مدير الأمن العام السابق

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وجه مدير الأمن العام السابق عاطف سلامة السعودي، رسالة وداعية إلى ضباط وضباط صف وأفراد الأمن العام، وذلك عقب صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين عطوفة اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه مديرا للأمن العام بدلاً من السعودي.

السبيلوجه مدير الأمن العام السابق عاطف سلامة السعودي، رسالة وداعية إلى ضباط وضباط صف وأفراد الأمن العام، وذلك عقب صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين عطوفة اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه مديرا للأمن العام بدلاً من السعودي.



وتالياً نص الرسالة:



اخواني واخواتي

زملاء شرف خدمة الوطن وترابه الطهور

مذ نلت وسام شرف الانتساب لجهاز الامن العام تفتحت آفاقي على هذه المؤسسة العريقة التي كانت محط الرعاية والاهتمام من لدن القيادة الهاشمية ، وشهدت في مسيرة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود تطور هذا الجهاز وحرص كل منتسبيه على النهوض بمسؤولياتهم الموكولة اليهم ونصب أعينهم هذا الوطن وشعبه الكريم.

ولقد وجدت في جهاز الأمن العام جمعا من الزملاء الذين غرسوا بخبرتهم وغيرتهم فيمن حولهم الجدية والانضباط وكنت كما كثيرين اتطلع اليهم كقدوة ونعم القدوة .

كما عرفت في الكثيرين ممن تشرفت بالخدمة معهم في مختلف المواقع روح التعاون والإيثار وخصائل الاحترافية والتميز .

عرفتكم ضباطا وضباط صف وافرادا خير من يجسد حب الوطن والاخلاص لترابه، عرفتكم جندا اوفياء مخلصين لسيد البلاد جلالة القائد الاعلى الملك عبدالله الثاني اعزه الله

وإني إذ أنضم لمن حملوا شرف الخدمة في جهاز الأمن العام ممن غادروا موقعهم في هذا الجهاز، لأمضي على خطاهم جنديا محبا لوطنه وفيا لجهازه مخلصا لقيادته، مستمرا على ما ارتضته نفسي من حب لوطني وولاءا لسيدي جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

أودعكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه موقنا أن لي إخوة وأخوات أعزاء هم خيرة الخيرة لأنهم من هذا الوطن العزيز وتحت لواء الهاشميين الكرام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

اخوكم

مدير الامن العام السابق

عاطف سلامه السعودي