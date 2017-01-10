من هو اللواء أحمد السرحان؟ (محدّث)

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صدرت مساء الثلاثاء، الارادة الملكية بتعيين اللواء احمد السرحان الفقيه مديرا للأمن العام خلفا للواء عاطف السعودي. السبيلصدرت مساء الثلاثاء، الارادة الملكية بتعيين اللواء احمد السرحان الفقيه مديرا للأمن العام خلفا للواء عاطف السعودي.



ونشر المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام، السيرة الذاتية للواء الفقيه، وهي الآتي:



1. معلومات شخصية

‌أ. مكان وتاريخ الولادة: عمان 1952

‌ب. الالتحاق بالقوات المسلحة الاردنية: 12 تشرين الاول 1971

‌ج. التخرج من الكلية العسكرية الملكية: 20 تشرين الثاني 1973



2. السيرة الذاتية

التحق بالقوات المسلحة الأردنية في العام 1971، وخلال فترة خدمته التي امتدت لثمانية وثلاثين عامًا، تقلد العديد من المناصب التدريبية والقيادية والإدارية التي تدرج بها من قائد فصيل في العمليات الخاصة حتى قائدا للعمليات الخاصة المشتركة ومديرا للاستخبارات العسكرية ومن ثم مساعدا لرئيس هيئة الأركان / رئيس هيئة الموارد الدفاعية وادارة الاستثمار، كما واشترك خلال فترة خدمته العسكرية في العديد من الدورات الداخلية والخارجية ونال العديد من الاوسمة والشارات.



3. الوظائف خلال وبعد الخدمة العسكرية

قائد فصيل / كتيبة قوات خاصة قائد العمليات الخاصة المشتركة

قائد سرية / كتيبة مظليين

آمر جناح المظليين / مدرسة القوات الخاصة ملحق عسكري وجوي وبحري / واشنطن

مساعد قائد كتيبة مظليين مساعد رئيس هيئة الأركان / رئيس هيئة الموارد الدفاعية وادارة الاستثمار

قائد كتيبة مظليين مستشار في الديوان الملكي الهاشمي

قائد مجموعة مظليين

قائد لواء المظليين/36

قائد قاطع/قوات حفظ السلام الدولية/سيراليون

قائد لواء مظليين (لواءالحسين بن علي)

آمر جناح الصاعقة / مدرسة القوات الخاصة

مدير الاستخبارات العسكرية



4. الدورات الداخلية والخارجية اثناء الخدمة العسكرية

‌أ. دورة الصاعقة الخاصة

‌ب. دورة المظليين

‌‌ج. دورة أسلحة خفيفة

‌د. دورة الدوريات للضباط

‌هـ. دورة اسناد مدفعي

‌و. دورة مدربي أسلحة خفيفة

‌ز. دورة تعبئة تأسيسية مشاة

‌ح. دورة أسلحة اخرى دروع

‌ط. دورة لغة انجليزية تأسيسية

‌ي. دورة مظلات وتزويد جوي – أمريكا

ك. دورة امن وحماية خاصة

ل. دورة قتال في المناطق المبنية

‌م. دورة تخطيط ونقل جوي - أمريكا

‌ن. دورة تعبئة متقدمة مشاة

‌س. دورة قوات خاصة - امريكا

ع. دورة مشاة متقدمة - امريكا

‌ف. دورة مدربين - امريكا

‌ص. دورة قادة مجموعات القتال

‌ق. دورة كلية القيادة والاركان الملكية - بكالوريوس علوم عسكرية

‌ر. زائر عسكري- معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى



5. الأوسمة والشارات خلال الخدمة العسكرية

‌أ. وسام الخدمة 67-71

‌ب. وسام اليوبيل الفضي

‌ج. شارة الكفاءة التدريبية

‌د. وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة / 3

‌هـ. شارة الكفاءة القيادية

‌و. وسام الاستقلال من الدرجة / 2

‌ز. شارة الكفاءة الإدارية والفنية

‌ح. وسام المشاركة مع قوات حفظ السلام الدولية

‌ط. وسام هيئة الأمم المتحدة

‌ي. شارة المشاركة في مؤتمر عمان الدولي الأول

‌ك. وسام الكوكب من الدرجة / 2

‌ل. شارة تقدير الخدمة المخلصة

‌م. وسام الاستحقاق العسكري الأمريكي بدرجة ضابط



