من هو اللواء أحمد السرحان؟

Tweet صدرت مساء الثلاثاء، الارادة الملكية بتعيين اللواء احمد السرحان الفقيه مديرا للأمن العام خلفا للواء عاطف السعودي.



اللواء احمد سرحان في سطور:



- من مواليد العام 1952 في بلدة كفر أبيل، بمحافظة إربد.



- انتسب لكلية الدفاع العسكرية في العام 1972، وتخرج منها برتبة ملازم، درس بكالوريوس اللغة الإنجليزية بجامعة مؤتة، ثم تدرج في القوات المسلحة حتى وصل إلى رتبة لواء، قبل أن يتقاعد بنفس الرتبة.



- شغل في القوات المسلحة عدة مناصب منها مديرا للاستخبارات العسكرية، وقائدا للعمليات الخاصة، ومن ثم ملحقا عسكريا في سفارة الأردن في واشنطن إضافة إلى خدمته قائدا للقوات الدولية، في دولة سيراليون.



- وعمل سابقاً قائدا للعمليات الخاصة ومديراً للاستخبارات العسكرية ومساعداً لهيئة الاستثمار لرئيس هيئة الأركان ورئيساً مجلس إدارة الشركة الوطنية للأمن الغذائي وملحقاً عسكرياً في واشنطن ومستشاراً عسكرياً بالديوان الملكي.

