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الثلاثاء 10 كانون الثاني 2017

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''الأوقاف'' تفصل 15 خطيبا لم يؤدوا صلاة الغائب على شهداء الكرك

&#039;&#039;الأوقاف&#039;&#039; تفصل 15 خطيبا لم يؤدوا صلاة الغائب على شهداء الكرك
‏السبيل- اصدرت وزارة الاوقاف والشؤون و المقدسات الاسلامية عقوبات بحق 22 خطيب جمعه تبين انهم لم يصلوا صلاة الغائب على ارواح شهداء احداث الكرك.

وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات قد اوعز باداء صلاة الغائب يوم الجمعه للموافق 23 من الشهر الماضي على ارواح شهداء التجهزة الامنية الذين ارتقوا الى ربهم اثناء مواجهتهم لبعض الارهابيين الذين تحصنوا في قلعة الكرك.

وقال المكتب الاعلامي في وزارة الاوقاف انه تم فصل 15 خطيب جمعه ومنعهم من خطبة الجمعه نهائيا حيث كانت الوزارة تسمح لهم بالخطابة دون التعيين الرسمي.

واضاف انه تم تحويل 7 خطباء الى مجالي تأديبيه تمهيدا لتوجيه العقوبات القانونية لهم.

وكانت الوزارة قد اعلنت عن استقبالها ملاحظات المواطنين وشكاويهم عن عدم التزام اي امام مسجد او خطيب بمحاور خطبة الجمعه او عدم صلاة الغائب على ارواح شهداء الوطن حيث قامت بالتاكد من جميع الشكاوى والتثبت من صحتها.



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التعليقات (4)

  • احمد

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    يا وزير رحم الله شهداء الكرك بس بقول لا تنسى تفصل الفاسدين والمرتشين هاي أمانة برقبتك

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  • محمد العزام

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    سمعت ان عدم صلاتهم يعود لمسألة خلافية فقهية كما علمت... واذا كانت المسألة فقهية وخلافية فأين قبولنا للراي والراي الاخر وتسامح الاسلام الذي يدعو الى الهين واللين... الا اذا كانت الاسباب غير ذلك فلا اعلم... رحم الله هدائنا وتقبلهم ورفع درجاتهم وحفظ الوطن والمواطن يا الله

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  • أبو سرحان

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    وزارة أوقاف أم وزارة داخلية ؟! ثم يشتكون من نقص الخطباء ..!! حسبنا الله ونعم الوكيل ، وهل الولاء للوطن أصبح في تبني مسألة فقهية خلافية ؟!

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  • أبو سرحان

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    لتذكير وزير الأوقاف -الشهبذ- أنقل له ما يلي لعله يهتدي أو ربما يقنع من أمره بفصل الخطباء .. صلاة الغائب مشروعة في حق من مات بأرض ليس فيها من يصلي عليه، أما من صلي عليه حيث مات فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب، وإلى هذا ذهب جمع من المحققين، منهم الخطابي والروياني وترجم بذلك أبو داود في السنن ، هذا والله أعلم

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