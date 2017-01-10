''الأوقاف'' تفصل 15 خطيبا لم يأدوا صلاة الغائب على شهداء الكرك

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‏السبيل- اصدرت وزارة الاوقاف والشؤون و المقدسات الاسلامية عقوبات بحق 22 خطيب جمعه تبين انهم لم يصلوا صلاة الغائب على ارواح شهداء احداث الكرك .



وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات قد اوعز باداء صلاة الغائب يوم الجمعه للموافق 23 من الشهر الماضي على ارواح شهداء التجهزة الامنية الذين ارتقوا الى ربهم اثناء مواجهتهم لبعض الارهابيين الذين تحصنوا في قلعة الكرك.



وقال المكتب الاعلامي في وزارة الاوقاف انه تم فصل 15 خطيب جمعه ومنعهم من خطبة الجمعه نهائيا حيث كانت الوزارة تسمح لهم بالخطابة دون التعيين الرسمي.



واضاف انه تم تحويل 7 خطباء الى مجالي تأديبيه تمهيدا لتوجيه العقوبات القانونية لهم.



وكانت الوزارة قد اعلنت عن استقبالها ملاحظات المواطنين وشكاويهم عن عدم التزام اي امام مسجد او خطيب بمحاور خطبة الجمعه او عدم صلاة الغائب على ارواح شهداء الوطن حيث قامت بالتاكد من جميع الشكاوى والتثبت من صحتها.