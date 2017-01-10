وفاة طفل غرقا في بركة زراعية بالأغوار

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توفي طفل في الرابعة من العمر غرقا في احدى البرك الزراعية في منطقة الكرامة لواء الشونة الجنوبية .

الشونة الجنوبية ــ حسن حسونةتوفي طفل في الرابعة من العمر غرقا في احدى البرك الزراعية في منطقة الكرامة لواء الشونة الجنوبية .

بحسب مصدر طبي في مستشقى الشونة إن الطفل وصل بحالة وفاة وتم تحويله إلى الطب الشرعي لبيان السبب، فيما بأشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر ان حالات الغرق لا تتوقف صيفا أو شتاءا رغم التحذيرات المتكررة وهذه هي الحالة الثانية خلال هذا الاسبوع حي شهدت الاغوار الشمالية حالة غرق مطلع الاسبوع الجاري.