السعودي: مديريات الشرطة المحور الأساسي في العملية الأمنية

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السبيل- أكد مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي خلال لقائه اليوم مع مرتبات قيادة امن إقليم الجنوب في مديرية شرطة محافظة الكرك ان مديرية الامن العام مستمرة في تنفيذ إستراتيجيتها الأمنية لتواكب كافة انواع الجرائم التقليدية منها والمستحدثة وفق خطط امنية شاملة مرنه يتم مراجعتها بشكل دوري وتطويرها بما يخدم العملية الأمنيه وتحقيق الغاية المنشوده منها.



واشار مدير الأمن العام ان مديريات الشرطة والمراكز الأمنية هي المحور الاساسي في العملية الامنية ونقطة البداية للمواطن لتقديم شكواه او تلبية حاجته واتمام معاملاته بما يحتم علينا دوما توجيه المزيد من العناية والاهتمام بها وبمرتباتها والعمل على دعمهم لوجستياً وتطوير اليات العمل وادخال كافة الوسائل التقنية والفنية لعملهم ليقدموا خدماتهم للاخوة المواطنين والمقيمين على ارض المملكة بمهنية وحرفية وسرعة دون اي ابطاء وبما يعكس الصورة الايجابية لجهاز الامن العام.



وأشاد اللواء السعودي بالجهود التي يقدمها كافة منتسبو جهاز الأمن العام في مختلف الوحدات والأدارات الشرطيه وقيادات الأقاليم مثنياً على الأنجاز الأمني الذي تحققه يومياً مختلف مديريات الشرطة في محافظات الجنوب وباقي محافظات المملكة من خلال قيامهم بتنفيذ الحملات الأمنيه وفرض القانون والتي حققت نتائج متميزة في القاء القبض على المطلوبين لمختلف الجهات الامنية والقضائية وفرض الامن والاستقرار وايجاد الشعور بالطمانئية لدى المواطن وكل من يطأ ثرى الاردن.



واكد السعودي اننا في جهاز الامن العام وبكل ما نقدمه من جهود وتضحيات وشهداء في سبيل رفعة الاردن والحفاظ على استقراره وازدهاره نرسل رسالة لكل من يحاول العبث بامن الوطن والتاثير على استقراره باننا لهم بالمرصاد ولن نسمح لهم وبكل ما اوتينا من عزيمة وقوة بالاقتراب من امننا واستقرارنا الذي هو عنوان للاردن والذي رسخه الملك عبد الله الثاني المعظم .



مضيفاً ان شهداء الاردن ممن ارتقوا مدافعين عن امنه واستقراره سطروا اروع قصص البطولة والمجد، كتبوا في تاريخ الأردن صفحة جديدة من صفحات العز والفخار التي ستبقى شاهدة على صمود رجالات الاردن في وجه كل من يحاول الاقتراب من امنه من مجرمين او ارهابين يحملون افكار الضلال والتكفير.



وثمن مدير الامن العام مساندة المجتمع الأردني بكافة شرائحه للأجهزة الأمنية إثناء قيامهم بواجباتهم ليكونوا بذلك خط الدفاع الاول عن أمن الوطن من خلال تعاونهم المباشر والدائم وايصال اية معلومات لديهم للاجهزة الامنية ..