اجتماع في الداخلية لوضع أسس رسوم تصاريح العمل

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ترأس وزير الداخلية سلامة حماد، اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة، اجتماعا لمناقشة رسوم تصاريح عمل العمالة الوافدة واعادة تنظيمها، بما ينسجم مع التطورات والمستجدات، التي تشهدها مختلف القطاعات الخدمية والانتاجية في المملكة.

السبيل - بتراترأس وزير الداخلية سلامة حماد، اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة، اجتماعا لمناقشة رسوم تصاريح عمل العمالة الوافدة واعادة تنظيمها، بما ينسجم مع التطورات والمستجدات، التي تشهدها مختلف القطاعات الخدمية والانتاجية في المملكة.



وشارك في الاجتماع الذي يعد استكمالا للاجتماع الاول الذي عقد الاسبوع الماضي، وزراء العمل علي الغزاوي والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والزراعة المهندس خالد حنيفات وبحضور الامناء العامين لهذه الوزارات.



وقال حماد ان الاجتماع هدف الى اتخاذ اجراءات جديدة للحد من تهرب العمالة الوافدة من قطاعات معينة للعمل في قطاعات اخرى وتصويب بعض الاختلالات التي يواجهها سوق العمل واوضاع العمالة الوافدة في هذا المجال.



وناقش الاجتماع اعادة النظر برسوم تصاريح العمل، حيث تم وضع اسس محددة وعادلة لهذه الغاية وسيتم رفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها.