بالصور.. إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات

السبيل - أحبطت جهود مشتركة من قوات حرس الحدود الملكية ومكافحة المخدرات محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، ويلقون القبض على احد المتورطين فيها.

وفي التفاصيل بحسب ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام، فإن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات حول نية عدد من الاشخاص ادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة للمملكة عن طريق محاولة تهريبها من دولة مجاورة عبر الحدود الشمالية حيث تم متابعتها للتأكد منها وجمع اكبر قدر من المعلومات حولها .

واضافت ادارة الاعلام الامني انه وبعد التأكد من تلك المعلومات بكافة بالطرق الاستخباراتية، جرى على الفور التنسيق مع قوات حرس الحدود الملكية، ووضعهم بكافة التفاصيل والمعلومات المتوفرة، حيث تمكنوا من خلال متابعتهم، وتشديد رقابتهم على المنطقة الحدودية المتوقع ان تجري خلالها عملية التهريب من ضبط مجموعة من الاكياس الكبيرة (شوالات) التي عثر بداخلها عند تفتيشها على مليون وستمائة الف حبة مخدرة، اضافة الى ستين كغم من مادة الحشيش المخدر وضعت في منطقة صخرية من قبل مجهولين، وجرى تسليم تلك المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيقات حولها .

واكدت ادارة الاعلام الامني ان احباط تهريب تلك القضية، وإلقاء القبض على المتورط فيها جاء نتيجة جهود وتنيسق مستمر ومشترك ولفترات طويلة بين العاملين في قوات حرس الحدود الملكية وادارة مكافحة المخدرات الذين سيبقون الحصن المنيع والحامين لحدود المملكة من تلك الفئة القاتلة، والقادرين على شل نشاطهم الجرمي ومنعهم من اتمام مخططاتهم الجرمية لتهريب آفة الموت تلك الى المملكة والى باقي دول الجوار .