اختناق 9 أشخاص باستنشاقهم غازات في عمان

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أصيب (5) أشخاص بضيق تنفس؛ نتيجة استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز في منطقة الهاشمي الشمالي بمحافظة العاصمة. أصيب (5) أشخاص بضيق تنفس؛ نتيجة استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز في منطقة الهاشمي الشمالي بمحافظة العاصمة.



وقدمت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ومن ثم نقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .



من جانب آخر اصيب (4) أشخاص بضيق تنفس؛ نتيجة استنشاقهم الغاز المتسرب من كيزر الغاز بمنطقة القويسمة بمحافظة العاصمة.



وقدمت كوادر الدفاع المدني الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ومن ثم نقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .

