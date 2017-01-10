استمرار الأجواء الباردة اليوم

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السبيل- من المتوقع بإذن الله أن تبقى الأجواء يوم الثلاثاء باردة بوجه عام رغم حدوث ارتفاع على درجات الحرارة مُقارنةً بيوم الإثنين.

السبيل- من المتوقع بإذن الله أن تبقى الأجواء يوم الثلاثاء باردة بوجه عام رغم حدوث ارتفاع على درجات الحرارة مُقارنةً بيوم الإثنين.

ويتوقع أن تظهر في الأجواء كميات من السحب المُتوسطة والعالية. حيث تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في شمال ووسط المملكة، وقد تُثير الغبار والأتربة في مناطق السهول الشرقية.



أمّا ليلاً فيتوقع أن تكون الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض السُحُب العالية وتكون الرياح خفيفة متقلبة الاتجاهات.

