الملقي:العراق عمق استراتيجي لنا

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السبيل - أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ان العلاقات الاردنية العراقية تتقدم بسرعة ممتازة، وستكون انموذجا للعلاقات العربية المشتركة، مشددا على ان العراق عمق استراتيجي وتاريخي للاردن.



واعرب رئيس الوزراء خلال مباحثات اجراها في بغداد اليوم الاثنين، مع نظيره العراقي حيدر العبادي، عن ثقته بان العام 2017 سيكون الاكثر زخما في مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، وعاما لتحقيق الانجاز والتقدم في المشروعات الاستراتيجية بينهما.



وقال رئيس الوزراء، ان المباحثات عكست اهتمام الجانبين الاردني والعراقي باهمية الاسراع بتنفيذ خط انبوب النفط بين البصرة والعقبة، باعتباره مشروعا استراتيجيا مهما للدولتين، فهو يوفر للعراق نافذة للتصدير الى العالم ويلبي احتياجات الاردن من النفط.



واعلن رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره العراقي عقب الاجتماعات، انه تم الاتفاق على وضع الاطار اللازم للبدء بالعمل على اعادة فتح معبر طريبيل خلال فترة قريبة، وبما يخدم حركة التجارة والنقل وانتقال الاشخاص بين البلدين واعادة الحياة لهذا الطريق الحيوي والاستراتيجي بين البلدين.



واشار الملقي الى ان الجانب العراقي وافق مشكورا على تفعيل الاتفاقية الثنائية المشتركة بين الجانبين، وان لجنة مشتركة ستدرس قوائم السلع التي سيتم اعفاؤها من الرسوم الجمركية التي يفرضها العراق على مستورداته بواقع 30 بالمئة، فضلا عن السماح بادخالها عبر المعابر الحدودية الاخرى الى حين افتتاح معبر طريبيل .



ولفت الملقي الى انه تم الاتفاق على تسهيل حركة الطيران بين البلدين والسماح بزيادة عدد رحلات الملكية الى العراق، والاعفاء من رسوم الجمارك والتفتيش.



واشار رئيس الوزراء الى ان الجانب العراقي وافق على تمديد العمل في معبر صفوان الحدودي الذي يستخدمه المصدرون الاردنيون حاليا، في ضوء اغلاق معبر طريبيل ليعمل بواقع 24 ساعة يوميا، الامر الذي من شأنه التسهيل على التجار في انجاز معاملاتهم.



واتفق رئيس الوزراء مع نظيره العراقي على عقد اجتماع في وقت قريب بين وزيري الزراعة في البلدين للتوقيع على مذكرة تفاهم زراعية تنظم عملية دخول المنتوجات الزراعية الى العراق الشقيق.



وثمن الملقي قرار الحكومة العراقية تمديد المدة الزمنية للشركات الأردنية لغايات تسجيل واعادة تسجيل المستحضرات الصيدلانية في العراق لغاية الاول من حزيران المقبل، لافتا الى ان الجانب العراقي وعد بدراسة تمديد القرار الى نهاية العام 2017.

