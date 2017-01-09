ما حقيقة نبأ تعيين الشاب زيد الرفاعي مديراً للفوسفات؟

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استهجن سمير الرفاعي وهو رئيس وزراء أسبق الأنباء المتداولة عن وجود نية لتعيين نجله زيد مديراً عاماً لشركة الفوسفات.

السبيل- مؤمنة معالياستهجن سمير الرفاعي وهو رئيس وزراء أسبق الأنباء المتداولة عن وجود نية لتعيين نجله زيد مديراً عاماً لشركة الفوسفات.



ونفى الرفاعي في تغريدة نشرها اليوم الإثنين عبر حسابه على "تويتر" الخبر بالقول : "مرة أخرى,تم ترويج أخبار كاذبة تسعى لتطالني بشكل أو بآخر آخرها خبر لا أساس له من الصحة حول تعيين ابني زيد بموقع عام".



وأضاف: "وبالرغم من أنني وعائلتي اعتدنا على محاولات التشويش:الا أنه يحق لي السؤال لماذا؟! ومن المستفيد من نشر أخبار كاذبة في هذا الوقت؟!!"



يذكر أن ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا خبراً يتحدث عن نبأ تعيين نجل الرفاعي مديراً للفوسفات.