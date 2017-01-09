''الصحة'' تبدأ علاج ثلاث اصابات باللشمانيا

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السبيل- (بترا)-اوعز وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الى مديري صحة الطفيلة والكرك ومدير مستشفى الكرك والجهات المعنية في الوزارة بأن يضم فريق رصد وعلاج ومتابعة حالات اللشمانيا في منطقة حمامات البربيطة وجسر الشهداء في محافظة الطفيلة اخصائي جلدية.

السبيل- (بترا)-اوعز وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الى مديري صحة الطفيلة والكرك ومدير مستشفى الكرك والجهات المعنية في الوزارة بأن يضم فريق رصد وعلاج ومتابعة حالات اللشمانيا في منطقة حمامات البربيطة وجسر الشهداء في محافظة الطفيلة اخصائي جلدية.



وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي انه بدئ بعلاج حالات الاصابة باللشمانيا الجلدية الثلاث التي اكتشفت اخيرا من قبل اخصائي الجلدية في مستشفى الكرك .



واضاف انه تم التنسيق بين الجهات الصحية المعنية بأن يتابع اخصائي الجلدية الحالات المصابة والفحوص الطبية في مركز صحي البربيطة بدلا من مراجعة المصابين لمستشفى الكرك لتوفير الخدمة الطبية لهم قريبا من سكنهم.



واشار الازرعي الى ان فريق استقصاء وبائي مشترك من قسم الامراض الطفيلية والمشتركة ومديرية صحة محافظة الطفيلة قام بزيارة ميدانية للمنطقة الخميس الماضي شملت المدرسة الاساسية المختلطة وحمامات البربيطة والمركز الفرعي فيها ومدرستي سيل الحسا للبنين والبنات والتجمعات السكانية في البربيطة وجسر الشهداء.



وبين ان اجراءات التحري والبحث عن وجود اي اصابات او وجود الذباب الناقل للمرض او مستعمرات الجرذ الخازن للمرض التي قام بها الفريق تمخضت عن وجود ثلاث اصابات لشمانيا ووجود للجرذ الصحراوي في عدد من المواقع التي تمت زيارتها في المنطقة فيما لم يتم العثور على ذباب الرمل في جميع المواقع التي تم التحري الحشري فيها خلال الزيارة بسبب برودة الطقس.



ووفقا للتقرير الذي اعده الفريق فسيقوم قسم الامراض الطفيلية والمشتركة بحملات لمكافحة الناقل والخازن في هذه المنطقة قبل موسم نقل العدوى وذلك بالتعاون مع مديرية صحة الطفيلة ومكتب ملاريا الكرك والجهات المعنية الاخرى.