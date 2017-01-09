المصفاة: أسطوانات الغاز الواردة للتداول آمنة

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السبيل- (بترا)- قالت شركة مصفاة البترول الاردنية إن هناك كادرا فنيا لدى الشركة يتواجد في محطات تعبئة أسطوانات الغاز يقوم بمعاينة وفحص الأسطوانات لدى وصولها للتعبئة حيث يتم فرز أي أسطوانة معيبة وعدم تعبئتها، وبالتالي فإن الأسطوانات الواردة من المصفاة آمنة للتداول.



واضافت في بيان صحفي، اليوم الاثنين، عقب الشائعات التي حذرت من تداول أسطوانات غاز ذات لون دهان أقرب إلى القرميدي، وقيام موزع غاز برفض تبديل الأسطوانة لأنها ربما تكون معطوبة وتكون بحكم الشطب في مصفاة البترول، ان هذه الشائعات والتي تطلق بين الحين والآخر حول أسطوانات الغاز وسلامتها لا نرى منها هدفاً سوى إثارة القلق والخوف لدى المواطنين.



واشارت الى ان وجود أسطوانات ذات دهان لون أحمر أو غيره على جسم الأسطوانة أو الطوق الواقي للصمام لا يعتبر مؤشراً على اعتبار الأسطوانة معطوبة أو بحكم الشطب.



وأشار البيان إلى أن لجنة متخصصة تقوم بمعاينة الأسطوانات التي تنطبق عليها معايير الشطب ولا يتم تداول مثل هذه الأسطوانات ويتم إتلافها ولا يتم استخدامها مطلقاً ويتم شراء أسطوانات جديدة باستمرار لاستبدال الأسطوانات المشطوبة.



ودعت الشركة في بيانها في حال كان لدى المواطن أسطوانة عيبها أن لونها أحمر أو أقرب إلى القرميدي، كما ورد في التحذير، فإن المصفاة على استعداد لاستبدالها فوراً.