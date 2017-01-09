طالب أمريكي: هذا الذي لم يعجبني بالأردن

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قال "ديفيد" وهو طالب أمريكي مبتعث من جامعة "إلينوي" أن أجمل ما رآه خلال زيارته للأردن والتي بدأها منذ أسبوعين بهدف الوقوف على مشاكل وهموم اللاجئين السوريين والفلسطينين في الأردن تعامل الأردنيين إلى جانب البتراء.

السبيل - مؤمنة معاليقال "ديفيد" وهو طالب أمريكي مبتعث من جامعة "إلينوي" أن أجمل ما رآه خلال زيارته للأردن والتي بدأها منذ أسبوعين بهدف الوقوف على مشاكل وهموم اللاجئين السوريين والفلسطينين في الأردن تعامل الأردنيين إلى جانب البتراء.



وأشار "ديفيد" والذي يسمي نفسه "داود" خلال حديثه لـ"حسنى اف ام" اليوم الاثنين أن الشيئ السلبي الذي لم يعجبه خلال زيارته للأردن هو "الازدحام في الشوارع".



"ديفيد" والذي تعلم اللغة العربية في بلاده حيث يدرس في كلية الدراسات الدولية؛ وصف اللغة بأنها أجمل لغة بأغانيها وشعرها وتفاصيلها، وقام بدراستها لأنها لغة الشرق الأوسط وهي المنطقة المهمة لكل العالم بحسب وصفه.



إستضافة "ديفيد" على الهواء جاءت على خلفية زيارة قام بها هو وزملاءه لإذاعة "حسنى اف ام" من أجل التعرف على طبيعة العمل هناك.