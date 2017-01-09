جوده ينقل دعوة من الملك لأمير قطر لحضور القمة العربية

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استقبل الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الإثنين، في الدوحة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده، الذي نقل إليه رسالة خطية من أخيه الملك عبدالله الثاني، تتضمن دعوته لحضور القمة العربية التي يستضيفها الأردن في نهاية شهر آذار المقبل.

السبيل - بترااستقبل الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الإثنين، في الدوحة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده، الذي نقل إليه رسالة خطية من أخيه الملك عبدالله الثاني، تتضمن دعوته لحضور القمة العربية التي يستضيفها الأردن في نهاية شهر آذار المقبل.



ونقل جوده تحيات الملك عبدالله الثاني لأمير قطر وأطيب التمنيات للشعب القطري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، موضحا ان القمة المقبلة تنعقد في وقت تشهد فيه المنطقة اوضاعاً استثنائية تتطلب التشاور المباشر والحديث الصريح والقرارات العملية بمواجهة هذه التحديات، ولاسيما بمجال مكافحة "الإرهاب" والتطرّف.



وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ان مشاركة أمير قطر سيكون لها الاثر الكبير في اعمال القمة ومخرجاتها.



من جانبه، حمل أمير دولة قطر جوده تحياته وتقديره للملك عبدالله الثاني وأطيب تمنياته للشعب الأردني، معبراً عن أهمية انعقاد القمة المقبلة في عمان برئاسة الأردن في هذه الظروف الاستثنائية وضرورة التباحث والتداول بين القادة العرب حول جميع الملفات الهامة والتحديات الجسيمة التي تواجها الأمة العربية.



وأكد الجانبان محورية القضية الفلسطينية ومركزيتها وضرورة التركيز على جميع الملفات في القمة، ولاسيما الملف السوري والتداعيات الانسانية لهذه الأزمة التي اوشكت ان تدخل عامها السابع.