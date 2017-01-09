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الإثننين 9 كانون الثاني 2017

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الخطيب: دعوت لتنازل الوزراء السابقين عن رواتبهم ولم يستجب أحد (استمع)

الخطيب: دعوت لتنازل الوزراء السابقين عن رواتبهم ولم يستجب أحد (استمع)
السبيل - قالت وزيرة السياحة السابقة مها الخطيب أنها وطيلة سنوات حياتها التي مضت لم تر أسوء من الفترة التي يمر بها الأردن اقتصادياً في هذه الأيام وأضافت: "الناس مقهورة، وبتجوع".
 
وناشدت الخطيب خلال حديثها عبر "حياة اف ام" اليوم الإثنين الوزراء السابقين بالتنازل الطوعي عن رواتبهم التقاعدية من أجل المساهمة في تخفيف الاعباء الاقتصادية الراهنة وأضافت: "تواصلت بشكل شخصي مع زملائي وأوصلت فكرتي لأعلى المستويات لكني لم اسمع صوتاً واحداً من زميل أو مسؤول يؤيد الفكرة.

وأضافت: علينا كوزراء سابقين أن نعبر عن تكاتفنا، كيف يحق لي أن استمتع بميزاتي كوزيرة سابقية في حين يكسر الدينار الإضافي ميزانية عائلة.


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