الخطيب: دعوت لتنازل الوزراء السابقين عن رواتبهم ولم يستجب أحد (استمع)

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السبيل - قالت وزيرة السياحة السابقة مها الخطيب أنها وطيلة سنوات حياتها التي مضت لم تر أسوء من الفترة التي يمر بها الأردن اقتصادياً في هذه الأيام وأضافت: "الناس مقهورة، وبتجوع".



وناشدت الخطيب خلال حديثها عبر "حياة اف ام" اليوم الإثنين الوزراء السابقين بالتنازل الطوعي عن رواتبهم التقاعدية من أجل المساهمة في تخفيف الاعباء الاقتصادية الراهنة وأضافت: "تواصلت بشكل شخصي مع زملائي وأوصلت فكرتي لأعلى المستويات لكني لم اسمع صوتاً واحداً من زميل أو مسؤول يؤيد الفكرة.



وأضافت: علينا كوزراء سابقين أن نعبر عن تكاتفنا، كيف يحق لي أن استمتع بميزاتي كوزيرة سابقية في حين يكسر الدينار الإضافي ميزانية عائلة.





