انخفاض الحرارة وأجواء شديدة البرودة

Tweet السبيل- يطرأ انخفاض على درجات الحرارة نهار اليوم، لتتدنى عن معدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية، وفق موقع طقس العرب.

وبين الموقع، في تصريح صحفي أمس، ان الأجواء ستكون باردة على نحو لافت، ومغبرة في بعض المناطق، مع ظهور سُحب على ارتفاعات مُختلفة، واحتمال هُطول زخات في الشمال، قد تكون على شكل زخات ثلوج خفيفة فوق قمم الجبال العالية الشمالية في حال حدوث هُطولات.

ولفت إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعة هباتها 80كم/ساعة، بخاصة فوق الجبال والمناطق المكشوفة، وتكون الرياح مُثيرة للغبار والاتربة، بخاصة في المناطق الصحراوية.

وأشار "طقس العربط إلى أن الرياح في خليج العقبة، تكون جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج متوسط.

وفي الليل، قال الموقع إن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة بوجه عام في أغلب المناطق، بحيث تقترب الصغرى من الصفر المئوي، وتظهر في الأجواء سحب مُنخفضة، فيما يُحتمل تشكُل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وربما مناطق في الأغوار الشمالية، والرياح خفيفة متقلبة الاتجاهات.

أما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في: شرق عمان: من 9 الى4، غرب عمان: من 7 إلى 2، إربد: من 10 إلى 1، جرش: من 10 إلى 2، السلط: من 8 إلى 1، عجلون: من 7 إلى 1، الزرقاء: من11 الى1، المفرق: من 11 إلى 0، مأدبا: من 6 الى-1، الكرك: من9 إلى -2، الطفيلة: من 10 إلى 0، معان: من 9 إلى 0، العقبة: من 17 الى7، البحر الميت: من 20 إلى 14.

وتوقع "طقس العرب" بقاء الأجواء باردة نهار غد بوجه عام، برغم حدوث ارتفاع على درجات الحرارة مُقارنة باليوم، وتظهر في الأجواء سحب مُتوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق الصحراوية. أمّا في خليج العقبة، فتكون الرياح: جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة.

