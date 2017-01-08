''التحالف الدولي'': مصرع جندي أمريكي في الأردن

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كشفت قوات التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الاحد، عن مصرع جندي أمريكي في الأردن، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

السبيلكشفت قوات التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الاحد، عن مصرع جندي أمريكي في الأردن، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وقالت قوة المهام المشتركة لعملية (العزم المتأصل) في بيان من مقرها في العاصمة الأمريكية، ان الجندي الأمريكي قتل في حادث "لا صلة له بالقتال" وأن وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) تحقق في الموضوع.



وفي هذه الاثناء قال التقرير اليومي للقيادة المركزية لعمليات قوات التحالف ان الغارات الجوية في سوريا والعراق تواصلت يوم السبت.



وذكر التقرير ان القوات نفذت 28 غارة ضد مواقع التنظيم في سوريا قرب الرقة وعين عيسى ودير الزور.



وأضاف ان القوات استهدفت في العراق مواقع تابعة للتنظيم بست غارات قرب مناطق الموصل وراوه وسنجار وتلعفر.





