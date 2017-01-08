وفاة موظفة واصابة 9 من مراقبي التوجيهي بحادث سير بالعقبة

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توفيت موظفة واصيب 9 من مراقبي امتحان الثانوية العامة في قاعات قريقرة بمحافظة العقبة بحادث سير اثناء عودتهم الى الاغوار الجنوبية بحسب مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم.

السبيل- (بترا)توفيت موظفة واصيب 9 من مراقبي امتحان الثانوية العامة في قاعات قريقرة بمحافظة العقبة بحادث سير اثناء عودتهم الى الاغوار الجنوبية بحسب مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم.

واكد المصدر انه تم نقل المصابين الى مستشفى الغور الصافي الحكومي واصفا حالتهم العامة بالمتوسطة، فيما تم تامين دفاتر اجابات الطلبة حسب الاصول.



واطمأن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات على حالة المصابين، حيث اوعز لمدير التربية والتعليم في الاغوار الجنوبية خالد القرالة بمتابعة اوضاعهم وتوفير كل ما يلزم، فيما اعرب عن تعازيه الحارة لذوي المتوفاة.