الاقتصاد والأمن يتصدران زيارة الملقي للعراق غداً

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أجرى وفد أردني اقتصادي رفيع المستوى، اليوم الأحد، اجتماعات مع مسؤولين بوزارة الصناعة العراقية بالعاصمة بغداد، تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء هاني الملقي، إلى بغداد غدا.

السبيل- الأناضولأجرى وفد أردني اقتصادي رفيع المستوى، اليوم الأحد، اجتماعات مع مسؤولين بوزارة الصناعة العراقية بالعاصمة بغداد، تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء هاني الملقي، إلى بغداد غدا.

وقالت وزارة الصناعة العراقية في بيان لها، إن "اجتماعا تم عقده، اليوم، في بغداد بين وكيل وزارة الصناعة العراقية، وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، ورئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، ومدير السياسات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة زاهر القطارنة، تم خلاله بحث تفعيل العلاقات المشتركة بين بغداد وعمان، وسبل تدعيم أواصر التعاون والشراكة في المجال الصناعي".



‫وأضافت الوزارة أن "الاجتماع تناول بحث تبادل التعاون في مجال إنشاء المدن الصناعية، خاصة أن للأردن خبرة كبيرة في هذا المجال، وأبدت استعدادها الكامل لنقل تجاربها وتوثيق العلاقة المشتركة بين البلدين، إضافة إلى توطيد سبل التعاون بشكل أكبر في منفذ طربيل الحدودي".



وأوضحت أن "اللقاء تضمن بحث الاستعدادات للزيارة المرتقبة لرئيس الوزاراء هاني الملقي، إلى بغداد، غدا الإثنين".



من جهته، قال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، اليوم، إن "زيارة الملقي إلى بغداد، المقررة غدا، تأتي تلبية لدعوة وجهها له رئيس الوزراء العراقي حيد العبادي، في سبتمبر/ أيلول الماضي".



وقال المصدر، الذي طلب عدم الإشارة لاسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام للأناضول، إن "العبادي، وجه دعوة رسمية في سبتمبر الماضي، إلى نظيره الأردني لزيارة العراق، وأبلغ الأخير الجانب العراقي بأن زيارة رئيس الوزراء الأردني ستتم غدا".



وأوضح المصدر أن "أجندة زيارة الملقي، تتضمن بحث الجانب الاقتصادي وخصوصا إعادة فتح منفذ طربيل الحدودي بين البلدين، وملف الأنبوب النفطي، وكذلك ملف الاستثمارات الأردنية في العراق، إلى جانب ملف مكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني بين البلدين".



يذكر أن وزير الطاقة والثروات إبراهيم سيف، أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ركزت على مد أنبوب لنقل النفط من العراق إلى ميناء العقبة. ‎