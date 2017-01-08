''الغذاء'' تضبط لحوما واسماكا ودواجن منتهية الصلاحية

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السبيل- (بترا)- ضبطت الكوادر التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بناء على معلومات تم استقصاؤها من خلال عمليات الرقابة والتفتيش على الغذاء، احد مستوردي المواد الغذائية يقوم بتخزين لحوم واسماك ودواجن منتهية الصلاحية تقدر بمئة طن داخل المستودعات التابعة للشركة حيث يقوم بإزالة عبواتها الاصلية والتي تحمل تاريخ الصلاحية المنتهي وإعادة تقطيعها وتتبيلها وتوزيعها على المطاعم والفنادق.

السبيل- (بترا)- ضبطت الكوادر التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بناء على معلومات تم استقصاؤها من خلال عمليات الرقابة والتفتيش على الغذاء، احد مستوردي المواد الغذائية يقوم بتخزين لحوم واسماك ودواجن منتهية الصلاحية تقدر بمئة طن داخل المستودعات التابعة للشركة حيث يقوم بإزالة عبواتها الاصلية والتي تحمل تاريخ الصلاحية المنتهي وإعادة تقطيعها وتتبيلها وتوزيعها على المطاعم والفنادق.



وأشار بيان صادر عن المؤسسة اليوم الأحد إلى أنه تم ضبط ثلاثين طنا من الاسماك واللحوم والدواجن محفوظة داخل برادات يوجد بها براز قطط وبظروف تخزين سيئة اضافة الى وجود مجار فائضة.



وقال البيان ان بعض المواد المخزنة لا يحمل بطاقات بيان حيث تم حجز جميع كميات المواد الغذائية لإتلافها في المكبات الرسمية وضمن لجان الاتلاف المعتمدة رسميا ، مشيرا الى انه تم اغلاق جميع المستودعات بالشمع الاحمر وتحويل اصحاب العلاقة للإدعاء العام حيث سيتم ربطهم بكفالات مالية وعدلية لعدم تكرار تداول اصحاب العلاقة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وسوف يتم استمرار الاغلاق والايقاف عن العمل لحين اتلاف المواد الغذائية المتحفظ عليها وتلافي السلبيات الصحية.



ولفت البيان إلى ان فرقا أخرى تابعة للمؤسسة قامت باستقصاء المواد الغذائية التي تم بيعها من قبل هذه الشركة وحسب الفواتير الصادرة من الشركة المذكورة.

