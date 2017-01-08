القاضي رئيسا لـ"حقائق أحداث الكرك"

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انتخبت لجنة تقصى الحقائق حول أحداث الكرك الأخيرة بالتوافق النواب: مازن القاضي رئيسا لها، أحمد اللوزي نائبا للرئيس، خالد البكار مقررا.

السبيل - بتراانتخبت لجنة تقصى الحقائق حول أحداث الكرك الأخيرة بالتوافق النواب: مازن القاضي رئيسا لها، أحمد اللوزي نائبا للرئيس، خالد البكار مقررا.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.



وأكد الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره نائبه الأول خميس عطية، أهمية سرية عمل اللجنة واستقلاليتها، مشددا على ضرورة إنجاز عملها بالسرعة الممكنة ليطلع مجلس النواب على نتائج التحقيق.



إلى ذلك، عقدت اللجنة أول اجتماعاتها برئاسة عطية الذي دعا إلى الإسراع في إنجاز مهمتها التي كلفها المجلس بها.



كما أكد أن عمل اللجنة يعد من الأعمال الهامة كونه يبحث في قضية وطنية تهم المواطنين كافة، لافتاً إلى أن الجميع ينتظر ما ستتوصل اليه اللجنة من معلومات.



بدوره، قال القاضي إن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم، وستستمع إلى جميع الأطراف لوضع تقريرها النهائي بكل دقة وموضوعية ومهنية، وذلك بأسرع وقت ممكن.