احباط تهريب 4 كيلو من الحشيش في مطار الملكة علياء
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وأضافت ادارة الاعلام الأمني أنه تم التنسيق مع العاملين في دائرة الجمارك العامة العاملين في المطار واتخاذ الاجراءات اللازمة ، وعند وصول المشتبه به تم القاء القبض عليه وبتفتيش الحقيبة العائدة له ضُبط بحوزته على أربعة كيلوغرامات من البودرة التي تستخدم في تصنيع مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) وبالتحقيق معه وبمتابعة حيثيات القضية فقد تم ضبط شخص آخر أردني الجنسية متورط بنفس القضية داخل العاصمة عمان ، وبعد انهاء كافة التحقيقات معهما تم تحويلهما الى مدعي عام محكمة أمن الدولة .
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