احباط تهريب 4 كيلو من الحشيش في مطار الملكة علياء

السبيل- ذكرت ادارة الاعلام الأمني في مديرية الأمن العام أنه وبناء على المعلومات الواردة الى ادارة مكافحة المخدرات حول نية أحد الأشخاص بادخال كمية من بودرة الحشيش الصناعي الجوكر الى الأراضي الأردنية عبر مطار الملكة علياء الدولي من احدى دول شرق آسيا فقد تم متابعة تلك المعلومات بطريقة استخبارية ، تم من خلالها تحديد هوية الشخص الذي سيقوم باحضار المادة المخدرة والرحلة القادم عليها .وأضافت ادارة الاعلام الأمني أنه تم التنسيق مع العاملين في دائرة الجمارك العامة العاملين في المطار واتخاذ الاجراءات اللازمة ، وعند وصول المشتبه به تم القاء القبض عليه وبتفتيش الحقيبة العائدة له ضُبط بحوزته على أربعة كيلوغرامات من البودرة التي تستخدم في تصنيع مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) وبالتحقيق معه وبمتابعة حيثيات القضية فقد تم ضبط شخص آخر أردني الجنسية متورط بنفس القضية داخل العاصمة عمان ، وبعد انهاء كافة التحقيقات معهما تم تحويلهما الى مدعي عام محكمة أمن الدولة .