7 قروش زيادة لكل لتر محروقات.. والغاز بـ9 دنانير في شباط

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كشف وزير المالية الدكتور عمر ملحس نيّة الحكومة وتفكيرها برفع الضريبة على كل لتر من المشتقات النفطية الأساسية.

السبيل - نبيل حمرانكشف وزير المالية الدكتور عمر ملحس نيّة الحكومة وتفكيرها برفع الضريبة على كل لتر من المشتقات النفطية الأساسية.



وقال الوزير في اجتماع مع الجنة المالية في مجلس النواب الأحد أن الحكومة تتجه لرفع (7) قروش على كل لتر، وازالة الدعم عن اسطوانة الغاز ليصل سعرها نحو 8.5 - 9 دينار، وذلك اعتباراً من بداية الشهر المقبل.



وأعلن ملحس أن الحكومة وضمن اجراءاتها لتحصيل 450 مليون دينار كفرق ايرادات (زيادة) على موازنة العام الحالي (2107) تعتزم رفع رسوم جواز السفر 20 ديناراً لتصبح 40 ديناراً، كما أنها ستعمل على رفع الضريبة على المبيعات والرسوم الجمركية للعديد من المواد.



ورفض نواب خلال الاجتماع هذا التوجه معتبرين أنه يمس المواطن بخلاف الحديث الحكومي عن أن الرفع لن يطال الفئتين الفقيرة والمتوسطة، قبل أن تغلق الجلسة أمام الصحافة بطلب من رئيس اللجنة النائب احمد الصفدي.



وأكدّ ملحس أن الحكومة تتجه لرفع أسعار بعض المواد غير الأساسية من خلال زيادة الضريبة على المبيعات والدخل والرسوم الجمركية، وقال إن الموازنة حتى يصوب وضعها بحاجة الى نحو مليار ونصف المليار على مدى (3) سنوات.



وحول ضريبة المبيعات قال: "لقد وضعنا كلفة الاعفاءات في الموازنة حيث قدرت في عام 2015 ب 3 مليارات دينار منها مليار وأكثر ضريبية مبيعات، ونحو 700 مليون رسوم جمركية و500 مليون ضريبة دخل".



وتابع: " هنالك خدمات وسلع تطبق عليها ضريبة المبيعات بنسبة الصفر واخرى معفاة واخرى بنسبة 4 % واخرى بنسبة 8 % وما تبقى 16 % برغم أن القانون يتحدث عن 16 % لكن حسب القانون يتاح خفض الضريبة، واليوم بحاجة الى تصويب".



واشار إلى أن المبلغ الخاضع لضريبة المبيعات يصل الى نحو 20 مليارا، ومن المفترض أن يعطي نحو 3.2 مليار دينار ولكن لا يصل غير نحو مليار وخمسين، بحسب ملحس.



وشدد الوزير على أنه لا يمكن أن تستمر المديونية، مبيناً أن الاجراءات تتمثل في أن كل المعفى تصبح ضريبة المبيعات عليه 16 % "وهنا نغلق البرنامج، لكن توجهات رئيس الوزراء أن المواد الاساسية لا تمس، وهذه تشكل مبلغا كبيرا، ونحن كنا نريد أن نضعها، غير أن الرئيس تحدث عن 4 محاور لا تمس وهي الادوية والمواد الاساسية والعاب الاطفال ومستلزمات المدارس".



وفي شق الجمارك، قال الوزير أنه توجد 7 شرائح جمركية متنوعة الارقام حولها، حيث التوجه الابقاء على السلع الأساسية معفاة بالاضافة الى مواد ضمن اتفاقيات المناطق التنموية تبقى أما غيرها من كان معفى سيصبح 5 %.