7 قروش زيادة لكل لتر محروقات والغاز بـ9 دنانير الشهر المفبل

Tweet

أعلن وزير المالية عمر ملحس عن إجراءات ضريبة تنوي الحكومة فرضها لجمع 450 مليون دينار وأبرزها فرض 7 قروش على كل لتر من المشتقات النفطيه اعتبار من الشهر المفبل ورفع الدعم عن جره الغاز.



وبدأ اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب مع رئيس الوزراء هاني الملقي، ووزير المالية عصر اليوم الاحد.



السبيل - نبيل حمرانأعلن وزير المالية عمر ملحس عن إجراءات ضريبة تنوي الحكومة فرضها لجمع 450 مليون دينار وأبرزها فرض 7 قروش على كل لتر من المشتقات النفطيه اعتبار من الشهر المفبل ورفع الدعم عن جره الغاز.وبدأ اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب مع رئيس الوزراء هاني الملقي، ووزير المالية عصر اليوم الاحد.

وقال الملقي: نسبه الدين العام تجاوزت حدودها الامنه ووصلت 94.6 بالمائه.

وأضاف ،المواد الغذائيه الاساييه واغذيه الاطفال والادويه ومستلزمات المدراس لن تمس.



واكد الملقي ان الحكومة لن تترك احد دون عالج اذا كان في حاجه ، كاشفا انه كان هناك زياده 80 مليون دينار على مخصصات الاعفاءات طبيه.

وتسدد الحكومه 370 مليون دينار ديون جزء كبير منها كان نتيجه الاعفاءات الطبيه بحسب الملقي.



واعلن الملقي ان العام الحالي سنعفي من يبلغ 70 عام من رسوم التامين بدل من 80 ، وفي العام الذي يليه من 60 عام حتى نصل الى التامين الصحي الشامل خلال سنوات.

واستدرك الملقي :اذا كان هناك حاجة فعليه ان تزيد الاعفاءات الطيبه عن 100 مليون ساتي الى مجلس النواب بملحق موزانه.



من جهته أعلن وزير وزير الماليه أن الاجراءات تتضمن ضربيه المبيعات والجمارك وضريبه الدخل.