Menu
الأحد 8 كانون الثاني 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

الملقي يناقش ''المالية النيابية'' إجراءات جمع 450 مليون دينار

الملقي يناقش &#039;&#039;المالية النيابية&#039;&#039; إجراءات جمع 450 مليون دينار
السبيل - نبيل حمران

بدأ اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب مع رئيس الوزراء هاني الملقي، ووزير المالية عمر ملحس.
ويناقش الاجتماع إجراءات ضريبة تنوي الحكومة فرضها؛ لجمع 450 مليون دينار.
وقال الملقي: نسبه الدين العام تجاوزت حدودها الامنه ووصلت 94.6 بالمائه.
وأضاف ،المواد الغذائيه الاساييه واغذيه الاطفال والادويه ومستلزمات المدراس لن تمس.
واكد الملقي ان الحكومة لن تترك احد دون عالج اذا كان في حاجه ، كاشفا انه كان هناك زياده 80 مليون دينار على مخصصات الاعفاءات طبيه.

إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى