الملقي يناقش ''المالية النيابية'' إجراءات جمع 450 مليون دينار

السبيل - نبيل حمرانبدأ اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب مع رئيس الوزراء هاني الملقي، ووزير المالية عمر ملحس.ويناقش الاجتماع إجراءات ضريبة تنوي الحكومة فرضها؛ لجمع 450 مليون دينار.وقال الملقي: نسبه الدين العام تجاوزت حدودها الامنه ووصلت 94.6 بالمائه.وأضاف ،المواد الغذائيه الاساييه واغذيه الاطفال والادويه ومستلزمات المدراس لن تمس.واكد الملقي ان الحكومة لن تترك احد دون عالج اذا كان في حاجه ، كاشفا انه كان هناك زياده 80 مليون دينار على مخصصات الاعفاءات طبيه.