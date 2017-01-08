"الأوقاف": المعني بمكافآت الأئمة أحيل سابقًا للقضاء بقضية أخرى

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أكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ان لجنة التحقيق المشتركة كشفت عن تلاعب، واخفاء اوراق ووصولات، وأصول شيكات من قبل مسؤول سابق في الدائرة المالية.

السبيل - بتراأكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ان لجنة التحقيق المشتركة كشفت عن تلاعب، واخفاء اوراق ووصولات، وأصول شيكات من قبل مسؤول سابق في الدائرة المالية.



وقال المصدر إن الموظف المعني (مسؤول سابق بالدائرة المالية في الوزارة)، احيل على التقاعد العام الماضي، عقب تحويله للمدعي العام بتهمة الاساءة للمال العام.



وبين المصدر ان الموظف السابق المعني بالقضية أحيل على المدعي العام في شهر تشرين الثاني الماضي بتهمة الإساءة للمال العام، اثر ورود اتهامات ودلائل تفيد بتورطه في قضايا فقدان 15 جلد وصولات لمقبوضات مالية تعود للاعوام 2013 و2014 و2015، وبعد ثبوت فقدان الوصولات، واعتراف الموظف امام لجنة تحقيق شكلت لتلك الغاية، تم احالته على المدعي العام؛ لإجراء المقتضى القانوني بحقه.



وقال المصدر إن لجنة التحقيق المشتركة المشكلة للتحقيق بمكافآت الائمة مستمرة بعملها، مؤكدا انها توصلت حتى الان الى اختفاء وجود اوراق ووصولات واصول شيكات، مبينا ان الشخص المعني بالقضية قام بصرف شيكات بمبالغ طائلة من صندوق الدعوة للأئمة الثلاثة كرواتب شهرية لمرة واحدة، قبل أن يعود لاستعادة الفرق، بادعاء وجود خطأ، وتسلمه المبالغ من المعنيين.



وكان وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات قد شكل لجنة تحقيق مشتركة من قبل الوزارة وديوان المحاسبة ووزارة المالية، للتحقيق بحيثيات القضية عقب ورود معلومات عن تلاعبات وصرف مكافآت بطرق تحايلية ومخالفة.



وقال المصدر إن لجنة التحقيق مستمرة في عملها لحين كشف جوانب القضية كافة وحيثياتها، وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر.