جامعة اليرموك: تعرضنا لاحتيال

السبيل -طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" إدارة جامعة اليرموك بتقديم توضحيات على خلفية مؤتمر تطبيعي، قامت الجامعة باستضافته بحسب ما ذكرت الحملة.وأشار الدكتور فاخر دعاس رئيس الحملة إلى أن مركز الدراسات الإسرائيلية قد نشر على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً لورشة، قيل إنها مخصصة لدراسة "واقع اللغة العبرية في البلاد العربية"، وتم إقامتها بالتشارك بين المركز والمعهد الإسرائيلي. وأظهرت الصور عدداً من الشباب والشابات أغلبهم من طلبة جامعة اليرموك تخصص اللغة العبرية.عميد كلية الآداب بجامعة اليرموك زياد الزعبي نفى نفياً قاطعاً أن يكون هناك وجود أي مؤتمر تطبيعي وقال: "نحن كجامعة وأفراد نقف قبل الجميع لرفض التطبيع".وأضاف الزعبي خلال حديثه لـ"حياة اف ام" الأحد أن المؤتمر أقيم بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية للبحوث "اندماج"، وهو مركز مرخص في عمان وعنوان المؤتمر كان "واقع اللغة العبرية في البلاد العربية" نحن لدينا قسم لتعليم اللغة العبرية في الجامعة.وقال الزعبي: "أنا قلت في كلمتي خلال الجلسة الأولى في المؤتمر: "نحن نتعلم لغة العدو لكي نعرف هذا العدو" مؤكداً رفض الجامعة للتطبيع.فاخر دعاس رئيس حملة ذبحتونا وجه سؤاله للزعبي حول ما كان مكتوباً على شاشة البروجكتر وفي خلفية المؤتمر، أن المؤتمر جاء بالتعاون بين المركز والمعهد الاسرائيلي، وأن هذه الصورة رسمية ونشرت على صفحة مركز الدراسات الإسرائيلية، فرد الزعبي: كان هناك نوع من الاحتيال وسنتخذ الاجراءات.