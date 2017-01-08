كلاب تهاجم ساكني جرش وتعقر 121 بعام

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قال مدير صحة جرش الدكتور ضيف الله الحسبان إن 121 حالة عقر كلاب حدثت في محافظة جرش خلال العام 2016، مشيراً إلى أن "الصحة" قدمت لهم العلاج المجاني، وتابعت حالتهم الصحية بشكل حثيث؛ حيث لا يوجد بين هذه الحالات أي حالة مستعصية. السبيل - مؤمنة معاليقال مدير صحة جرش الدكتور ضيف الله الحسبان إن 121 حالة عقر كلاب حدثت في محافظة جرش خلال العام 2016، مشيراً إلى أن "الصحة" قدمت لهم العلاج المجاني، وتابعت حالتهم الصحية بشكل حثيث؛ حيث لا يوجد بين هذه الحالات أي حالة مستعصية.



وأضاف الحسبان خلال حديثه لـ"حياة اف ام" اليوم الأحد أن كلفة علاج "عقر الكلاب" خلال 2016 بلغت 50 ألف دولار تقريباً.



أحد هواة الصيد في جرش طالب عبر الهواء بإعطاء تصاريح أمنية للصيادين في المنطقة من أجل القضاء على الكلاب الضالة التي تغزو المحافظة، وتؤرق السكان، مشيراً إلى أن البلدية رخصت صيادًا واحدًا فقط لملاحقة الكلاب، وهذا لا يكفي.