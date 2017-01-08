انخفاض الحرارة نهارا وأجواء باردة ليلا

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السبيل - توالي درجات الحرارة انخفاضها نهار اليوم بشكل إضافي لتصبح أقل من معدلاتها المُعتادة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية.

وأشار موقع طقس العرب إلى أن الاجواء تكون باردة بشكل لافت وخاصة في الجبال، مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة خاصةً في شمال المملكة. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومُثيرة للغبار والاتربة في جنوب وشرق المملكة، وفي خليج العقبة جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة. السبيل - توالي درجات الحرارة انخفاضها نهار اليوم بشكل إضافي لتصبح أقل من معدلاتها المُعتادة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية.وأشار موقع طقس العرب إلى أن الاجواء تكون باردة بشكل لافت وخاصة في الجبال، مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة خاصةً في شمال المملكة. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، ومُثيرة للغبار والاتربة في جنوب وشرق المملكة، وفي خليج العقبة جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة.

في حين، تكون الأجواء شديدة البرودة في المناطق الجبلية ليلاً، حيث تقترب الصغرى من الصفر المئوي فيها، وتتدنى عنه في الجبال العالية والبادية، وتظهر بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة، وتكون مُثيرة للغبار والأتربة في العديد من المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 10 الى 5، غرب عمان: من 8 الى 3، إربد: من 11 الى 4، جرش: من 10 الى 6، السلط: من 9 الى 2، عجلون: من 8 الى 2، الزرقاء: من12 الى 4، المفرق: من 11 الى 2، مأدبا: من 7 الى 3، الكرك: من9 الى 1، الطفيلة: من 10 الى 1، معان: من 10 الى -2، العقبة: من 18 الى8 والبحر الميت: من 21 الى 15.

وتوقع "طقس العرب" أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة نهار غد لتتدنى عن معدلاتها المُعتادة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة بشكل لافت وخاصة في الجبال، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة خاصةً في شمال المملكة.

كما يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر والبَرَد خاصة في المناطق الشمالية، كما من المحتمل أن تكون هذه الهطولات على شكل زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر عن سطح البحر، وتكون زخات المطر مخلوطة بالثلج أحياناً دون ذلك بقليل.

وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، ومُثيرة للغبار والاتربة خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة.

